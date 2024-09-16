Трампа признали виновным в незаконном использовании песни «Electric Avenue»

Речь идёт о президентской компании Трампа 2020 года. Политик использовал 40-секундный отрывок песни в видео, которое было просмотрено 13,7 млн ​​раз, прежде чем соцсеть Twitter, а ныне X, удалила его.

Суд постановил, что Трамп нарушил авторские права Гранта на его хит 1983 года и теперь должен возместить ущерб, а также оплатить судебные издержки певца.

«Политики не стоят выше закона, и суд это подтвердил», - заключил адвокат Гранта Брайан Каплан, добавив, что это решение поможет другим музыкантам в борьбе с несанкционированным использованием их композиций.

Ранее музыканты Джек Уайт и Мег Уайт из группы White Stripes подали в суд на Трампа за использование песни «Seven Nation Army» в предвыборной кампании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

