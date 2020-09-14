Толерантный «Оскар»: В пресс-центре НСН обсуждают новые тенденции киноиндустрии
В пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» началась пресс-конференция на тему «Гей-квота: что ждёт мировую киноиндустрию?».
Её участники обсуждают новые требования к участникам кинопремии «Оскар», организаторы которой пожелали видеть среди главных героев фильма представителей расовых, этнических и гендерных меньшинств, а среди прочего актёрского состава – больше женщин. Аналогичные пожелания распространились и на процесс кинопроизводства.
В дискуссии о новых веяниях мировой киноиндустрии участвуют кинопродюсер и президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов, представитель от Независимого профсоюза актёров театра и кино Роман Пахомов и кинокритик Давид Шнейдеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru