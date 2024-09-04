Тим Бёртон получил именную звезду в Голливуде

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке Россия предпринимает меры для повышения безопасности Курской и Запорожской АЭС Владимир Путин посетил пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке Более 70 свидетелей допрошены в рамках расследования дела о массовом отравлении фасолью Михаил Шуфутинский трижды спел про 3 сентября на концерте в Кремле