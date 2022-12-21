Техническое переоснащение ожидает мультимедийные парки «Россия – Моя История»
Техническое переоснащение экспозиций парков «Россия – Моя история» затронет все 24 исторических парка страны. Сейчас завершается первый этап обновления, в рамках которого уже установлены несколько тысяч лазерных высококонтрастных проекторов. Благодаря этому экспозиции станут ярче, сообщили в Фонде гуманитарных проектов.
Ожидается, что в ближайшее время завершатся работы в Перми, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре, Ставрополе, Тюмени, Южно-Сахалинске, Якутске и Уфе. В 2023 году обновления пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Краснодаре, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Челябинске, Сургуте, Саратове.
«Будут заменены 5 тысяч ламповых проекторов и уже к концу 2023 года эта цифра перейдет отметку 8 тысяч единиц. Вместе с основными носителями в парках будут заменены коммуникации для них, установлены дополнительные усилители сигнала. Уже в новом году после итоговой настройки оборудования исторические парки покажут новые экспозиции в новом свете», – отметил управляющий директор Фонда Иван Есин.
Он также отметил, что новое лазерное оборудование значительно превышает по своим световым свойствам классические проекторы. Также в рамках технического переоснащения будет произведена замена шести купольных проекторов, которые обеспечивают работу кинотеатров.
На базе парков «Россия – Моя История» с помощью современных технологий, включающих мультимедийные кинозалы и проекторы, интерактивные 3D-панорамы и декорации проводится изучение отечественной истории. История их создания берет свое начало в 2013 году, когда в рамках празднования 400-летия со дня основания династии Романовых была подготовлена первая временная интерактивная выставка. Сегодня в России создано 24 исторических парка в 23 регионах страны. На этих площадках проведено около 20 000 мероприятий, которые посетили более 16 миллионов человек. В настоящее время в экспозициях парка показана история нашей страны за более, чем 1000–летний период.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 442 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 359 / сут.
- Шойгу назвал продолжение СВО приоритетной задачей на 2023 год
- Госдума приняла закон о льготах на поступление в вузы для участников СВО и их детей
- Шойгу предложил призывать на службу в армию с 21 года
- Путин открыл расширенное заседание коллегии Минобороны минутой молчания
- СМИ: Доказательств причастности России к диверсии на «Северных потоках» нет
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове и Кривом Роге
- Путин: ракеты «Сармат» поставят на боевое дежурство в ближайшее время
- В Госдуме предложили ввести наказание за подачу ложных сведений в налоговые органы
- Умерла 17-летняя футболистка ЦСКА
- Трейлер снятого в космосе фильма «Вызов» покажут в новогоднюю ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru