Театр Сатиры проведёт вечер памяти Ширвиндта в день его 90-летия

Вечер памяти Александра Ширвиндта пройдет в Московском академическом театре сатиры 19 июля. В этот день Народному артисту России исполнилось бы 90 лет.

Как заявили ТАСС в администрации театра, 3 апреля никаких памятных мероприятий не назначалось. Так там прокомментировали сообщения в сети о якобы несостоявшемся вечере памяти Ширвиндта. Был отменён спектакль «Где мы?» в этот день, в котором президент театра играл главную роль.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент Театра сатиры не дожил до своего ближайшего юбилея четыре месяца — он умер 15 марта. По завещанию актёра его кремировали. Урну с прахом захоронят на Новодевичьем кладбище, дату выберет семья.

