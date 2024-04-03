Театр Сатиры проведёт вечер памяти Ширвиндта в день его 90-летия
Вечер памяти Александра Ширвиндта пройдет в Московском академическом театре сатиры 19 июля. В этот день Народному артисту России исполнилось бы 90 лет.
Как заявили ТАСС в администрации театра, 3 апреля никаких памятных мероприятий не назначалось. Так там прокомментировали сообщения в сети о якобы несостоявшемся вечере памяти Ширвиндта. Был отменён спектакль «Где мы?» в этот день, в котором президент театра играл главную роль.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент Театра сатиры не дожил до своего ближайшего юбилея четыре месяца — он умер 15 марта. По завещанию актёра его кремировали. Урну с прахом захоронят на Новодевичьем кладбище, дату выберет семья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru