Театр «Модерн» представит 17 октября премьеру спектакля «Леонардо»

Московский драматический театр «Модерн» представит 17, 24 и 27 октября премьеру масштабного спектакля «Леонардо».

Как рассказал художественный руководитель театра и режиссер постановки Юрий Грымов, «Леонардо» – это вторая часть трилогии «Антихрист и Христос» по мотивам произведений Дмитрия Мережковского, в которую входят «Петр», «Леонардо» и «Иуда».

Главную роль в постановке исполнит заслуженный артист России Дмитрий Бозин. В спектакле задействована вся труппа театра.

По словам Грымова, это история гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, который писал «Тайную вечерю» и в то же время мог обдумывать устройство мины с наибольшим радиусом поражения.

«Я уверен, что человеческое тело – это «приемник» абсолютно всего: и ужасного, и великолепного. Леонардо да Винчи сочетал в себе в абсолютно равной пропорции добро и зло, и Христа, и Антихриста», – считает Грымов.