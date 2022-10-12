Театр «Модерн» представит 17 октября премьеру спектакля «Леонардо»

Московский драматический театр «Модерн» представит 17, 24 и 27 октября премьеру масштабного спектакля «Леонардо».

Как рассказал художественный руководитель театра и режиссер постановки Юрий Грымов, «Леонардо» – это вторая часть трилогии «Антихрист и Христос» по мотивам произведений Дмитрия Мережковского, в которую входят «Петр», «Леонардо» и «Иуда».

Главную роль в постановке исполнит заслуженный артист России Дмитрий Бозин. В спектакле задействована вся труппа театра.

По словам Грымова, это история гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, который писал «Тайную вечерю» и в то же время мог обдумывать устройство мины с наибольшим радиусом поражения.

«Я уверен, что человеческое тело – это «приемник» абсолютно всего: и ужасного, и великолепного. Леонардо да Винчи сочетал в себе в абсолютно равной пропорции добро и зло, и Христа, и Антихриста», – считает Грымов.

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В спектакле «Леонардо» режиссер попытается погрузить зрителя в атмосферу созидания, прожить вместе с великими мастерами эпохи рождение подлинных произведений искусства. Грымов отметил, что финал романа Мережковского созвучен с тем, о чем артисты рассуждают в спектакле.

«Вот я посылаю Ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет во храм свой Господь, которого вы ищете, и Ангел завета, которого вы желаете. Вот Он идёт», - цитирует автора худрук театра «Модерн».

Премьерные показы спектакля «Леонардо» в Московском драматическом театре «Модерн» состоятся 17, 24 и 27 октября. Возрастное ограничение 16+.

«Христос и Антихрист» — трилогия русского писателя, историка и философа Д.С. Мережковского, в которую вошли три романа: «Смерть богов. Юлиан Отступник» (1895), «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1901) и «Антихрист. Пётр и Алексей» (1904—1905).

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ФОТО: Юлия Мешкова
ТЕГИ:ПремьераТеатр МодернЮрий Грымов
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