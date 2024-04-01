Театр имени Гоголя представит современные интерпретации творчества писателя

Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя поставит на малой сцене спектакли по произведениям «Шинель» и «Записки сумасшедшего». Инсценировки приурочены к 215-летия со дня рождения писателя.

Режиссёрами данных постановок стали выпускники Российского института театрального искусства, рассказал художественный руководитель театра Антон Яковлев в день рождения писателя 1 апреля. Проект лаборатории «Гоголь. 215» реализован совместно с ГИТИСом и ректором учебного заведения Григорием Заславским.

Как уточнил худрук, речь идёт о современном прочтении Гоголя в преломлении молодых режиссеров - попытке соединить нынешнюю реальность с классикой. Сам Антон Яковлев выступил режиссёром спектакля на основной сцене по произведению Гоголя «Игроки». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в афише постановка представлена в качестве «инфернальной комедии».

