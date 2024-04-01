Театр имени Гоголя представит современные интерпретации творчества писателя
Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя поставит на малой сцене спектакли по произведениям «Шинель» и «Записки сумасшедшего». Инсценировки приурочены к 215-летия со дня рождения писателя.
Режиссёрами данных постановок стали выпускники Российского института театрального искусства, рассказал художественный руководитель театра Антон Яковлев в день рождения писателя 1 апреля. Проект лаборатории «Гоголь. 215» реализован совместно с ГИТИСом и ректором учебного заведения Григорием Заславским.
Как уточнил худрук, речь идёт о современном прочтении Гоголя в преломлении молодых режиссеров - попытке соединить нынешнюю реальность с классикой. Сам Антон Яковлев выступил режиссёром спектакля на основной сцене по произведению Гоголя «Игроки». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в афише постановка представлена в качестве «инфернальной комедии».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: При обстреле Белгорода со стороны ВСУ пострадали девять человек
- Театр имени Гоголя представит современные интерпретации творчества писателя
- Эстония расторгла договор с РФ о правовой помощи
- Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали за неповиновение полиции
- Бразилия пожелала организовать поездку Путина на саммит G20
- Без электричества остались восемь белгородских сёл из-за обстрела
- Село в Белгородской области осталось без света и газа из-за обстрела ВСУ
- Владеющая «Формулой 1» компания Liberty Media купила чемпионат MotoGP
- Курский вокзал в Москве эвакуирован из-за работы правоохранителей
- В районе Анапы из горящего автобуса эвакуировали более 40 детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru