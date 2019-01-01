Татьяна Васильева опровергла эксгумацию тела актрисы Цывиной

Актриса Татьяна Васильева намерена добиться эксгумации внезапно ушедшей из жизни в 55 лет своей подруги, актрисы Ирины Цывиной. Об этом eg.ru сообщила подруга обеих актрис Татьяна Цыплакова. По ее словам, Васильева занимается собственным расследованием гибели Цывиной и «если понадобится, она будет добиваться эксгумации тела Иры, ведь ее похоронили очень стремительно». Татьяна Цыплакова не исключила криминал в истории смерти звезды сериала «Кадетство», последней супруги знаменитого актера Евгения Евстигнеева.

Сама Татьяна Васильева в эфире НСН опровергла намерение эксгумировать тело подруги и коллеги.

«Я ничего этого не говорила, не знаю, откуда все это взялось. Я ничего не говорила, не собираюсь и вообще это не мое дело, Боже упаси» — заявила Васильева.