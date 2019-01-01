Таиланд хочет пополнить список ЮНЕСКО супом Том-ям
Суп Том-ям хотят включить в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Как пишет Интерфакс, об этом заявил министр культуры Таиланда. Соответствующее решение было принято на заседании комитета Министерства культуры по вопросам защиты и продвижения культурного наследия.
Отмечается, что документы в ЮНЕСКО планируют подать к 21 марта 2020 года, пишет РИА ФАН.
Напомним, Том-ям — это кисло-острый суп на основе куриного бульона с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами. Он является национальным блюдом Таиланда и Лаоса. Кроме того, его с удовольствием едят в соседних странах – Малайзии, Сингапуре и Индонезии.
Ранее НСН писала, что в 2019 году Финляндия предлагает включить финскую сауну в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и культуры страны. Отмечается, что традиции купания в сауне являются важным элементом финского образа жизни, который, по мнению министра по делам ЕС, культуре и спорту Сампо Терхо, достоин, чтобы быть представленным всему миру.
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