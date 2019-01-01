Таиланд хочет пополнить список ЮНЕСКО супом Том-ям

Суп Том-ям хотят включить в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Как пишет Интерфакс, об этом заявил министр культуры Таиланда. Соответствующее решение было принято на заседании комитета Министерства культуры по вопросам защиты и продвижения культурного наследия.

Отмечается, что документы в ЮНЕСКО планируют подать к 21 марта 2020 года, пишет РИА ФАН.

Напомним, Том-ям — это кисло-острый суп на основе куриного бульона с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами. Он является национальным блюдом Таиланда и Лаоса. Кроме того, его с удовольствием едят в соседних странах – Малайзии, Сингапуре и Индонезии.