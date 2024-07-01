Съёмки исторической драмы о Петре I начались в России

Cъёмки исторической драмы «Рождение империи» о Петре I стартовали в России. Ими занимается студия «Тритэ» Никиты Михалкова при участии телеканала «Россия» и компании «Централ партнершип». Кинокартина получила государственную поддержку по итогам отбора Фонда кино.

Главные роли играют Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Милош Бикович. Съемки будут проводиться в Санкт-Петербурге, в Ленинградской и Толькой областях, а также в Москве, передаёт ТАСС. В фильме также снимутся другие известные артисты.

Режиссером картины стал Андрей Кравчук, сценарий написал Андрей Золотарев. Как пояснил режиссёр, создатели хотят показать на экране противоречивого и великого человека.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», кинокартина должна выйти в прокат в 2026 году.

