Сын Цоя подал иск к студии режиссера Алексея Учителя
Александр Цой подал иск к студии российского режиссера Алексея Учителя и кинопрокатчикам за кинокартину «Цой», в которой речь идет о событиях, последовавших за ДТП, в котором погиб его отец, лидер группы «Кино» Виктор Цой.
Иск зарегистрирован Пресненским судом Москвы. Его подробности пока не раскрываются.
Ранее режиссер Алексей Учитель выразил уверенность, что Виктору Цою было бы стыдно за сына, который просит президента запретить фильм о музыканте.
Премьера фильма «Цой» была намечена на 12 ноября, но режиссер также уверен, что дату выхода вновь перенесут.
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