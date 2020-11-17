Сын Цоя подал иск к студии режиссера Алексея Учителя

Александр Цой подал иск к студии российского режиссера Алексея Учителя и кинопрокатчикам за кинокартину «Цой», в которой речь идет о событиях, последовавших за ДТП, в котором погиб его отец, лидер группы «Кино» Виктор Цой.

Иск зарегистрирован Пресненским судом Москвы. Его подробности пока не раскрываются.