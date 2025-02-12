Сын перенесшего инсульт Сергея Белоголовцева заявил о прекрасном самочувствии отца
12 февраля 202514:05
Перенесший инсульт актер и телеведущий Сергей Белоголовцев сейчас чувствует себя прекрасно, заявил его сын Александр Белоголовцев, сообщает «Российская газета».
По его словам, жизни актера ничего не угрожает.
«Не переживайте», - добавил сын телеведущего.
Ранее Сергей Белоголовцев заявил, что главная мечта его жизни – побывать на «НАШЕСТВИИ», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru