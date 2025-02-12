Сын перенесшего инсульт Сергея Белоголовцева заявил о прекрасном самочувствии отца

Перенесший инсульт актер и телеведущий Сергей Белоголовцев сейчас чувствует себя прекрасно, заявил его сын Александр Белоголовцев, сообщает «Российская газета».

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По его словам, жизни актера ничего не угрожает.

«Не переживайте», - добавил сын телеведущего.

Ранее Сергей Белоголовцев заявил, что главная мечта его жизни – побывать на «НАШЕСТВИИ», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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