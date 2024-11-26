Сыгравшего в «Аноре» Борисова номинировали на премию Astra Film Awards

Артист представлен в номинации «Лучший актер второго плана». Вместе с Борисовым на премию претендуют Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Дензел Вашингтон («Гладиатор II»), Гай Пирс («Бруталист»), Джонатан Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Киран Калкин («Настоящая боль»).

При этом сам фильм «Анора» номинирован на Astra Film Awards в категориях «Лучший фильм», «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший режиссер». Кроме того, сыгравшая в картине Майки Мэдисон претендует на награду за лучшую женскую роль.

Ранее стало известно, что Юра Борисов может быть номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в «Аноре», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

