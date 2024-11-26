Сыгравшего в «Аноре» Борисова номинировали на премию Astra Film Awards
Российского актера Юру Борисова номинировали на голливудскую премию Astra Film Awards за роль в фильме Шона Бэйкера «Анора». Об этом пишет The Wrap.
Артист представлен в номинации «Лучший актер второго плана». Вместе с Борисовым на премию претендуют Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Дензел Вашингтон («Гладиатор II»), Гай Пирс («Бруталист»), Джонатан Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Киран Калкин («Настоящая боль»).
При этом сам фильм «Анора» номинирован на Astra Film Awards в категориях «Лучший фильм», «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший режиссер». Кроме того, сыгравшая в картине Майки Мэдисон претендует на награду за лучшую женскую роль.
Ранее стало известно, что Юра Борисов может быть номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в «Аноре», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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