Светлана Ходченкова сыграет в фильме «Отель «У погибшего альпиниста»

Отмечается, что актриса сыграет Госпожу Мозес. Это роковая красотка, которая приехала на отдых в отель со своим ворчливым мужем.

Также в фильме сыграет Алёна Михайлова, которая исполнит роль дерзкой бунтарки Брюн.

«Отель «У погибшего альпиниста» является новой экранизацией одноимённого фантастического детектива братьев Стругацких. В нём рассказывается об инспекторе Петере Глебски, который приехал в горный отель после получения анонимки о готовящемся убийстве.

Режиссёрское кресло в проекте занял Александр Домогаров-младший. Премьера ленты намечена на 2026 год.

Ранее Ходченкова сыграла колдунью Бастинду в фильме Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

