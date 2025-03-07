Светлана Ходченкова сыграет в фильме «Отель «У погибшего альпиниста»
Заслуженная артистка РФ Светлана Ходченкова вошла в актёрский состав фильма «Отель у погибшего альпиниста». Об этом сообщает пресс-служба продюсерской компании «Марс Медиа Энтертейнмент».
Отмечается, что актриса сыграет Госпожу Мозес. Это роковая красотка, которая приехала на отдых в отель со своим ворчливым мужем.
Также в фильме сыграет Алёна Михайлова, которая исполнит роль дерзкой бунтарки Брюн.
«Отель «У погибшего альпиниста» является новой экранизацией одноимённого фантастического детектива братьев Стругацких. В нём рассказывается об инспекторе Петере Глебски, который приехал в горный отель после получения анонимки о готовящемся убийстве.
Режиссёрское кресло в проекте занял Александр Домогаров-младший. Премьера ленты намечена на 2026 год.
Ранее Ходченкова сыграла колдунью Бастинду в фильме Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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