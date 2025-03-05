Россияне назвали Любовь Аксенову любимой актрисой
Любовь Аксенова стала любимой актрисой россиян, следует из результатов опроса онлайн-кинотеатра KION.
К Международному женскому дню аналитики онлайн-кинотеатра провели опрос среди жителей России и выяснили, каких российских актрис они считают самыми любимыми.
Самой популярной оказалась Любовь Аксенова – ее выбрали 16% респондентов. Второе и третье место – у Юлии Пересильд (14%) и Светланы Ходченковой (13%).
Кроме того, 46% опрошенных признались, что в героинях российских фильмов и сериалов их привлекает приятная внешность, еще 36% респондентов отметили женственность.
Ранее Майки Мэдисон получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Анора», напоминает RT.
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