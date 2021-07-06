Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета
Актер, народный артист России Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета, в котором проработал более десяти лет. Об этом заявил художественный руководитель театра Евгений Марчелли.
«У меня был разговор с Виктором Ивановичем накануне. Он сказал, что это его серьезное, взвешенное решение. Устал. Хочет немного отстраниться от театра», — сообщил Марчелли в беседе с газетой «Известия».
По словам худрука, Сухоруков уже забрал документы и ушел из театра, не дорабатывая сезон. Судьба спектаклей, в которых участвовал артист, пока не решена. Марчелли не исключил, что некоторые постановки уберут из репертуара, а в некоторых могут ввести новых актеров, отмечает телеканал «360».
Как позже пояснил Сухоруков, он решил уйти из Театра Моссовета, так как «стал неинтересен, не понадобился, не сгодился» на данном этапе развития театра. Артист подчеркнул, что у него много театральных предложений.
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