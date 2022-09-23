Суд взыскал с Гарика Сукачева более 500 тысяч рублей за неоплату ЖКУ
Таганский районный суд Москвы взыскал с Гарика Сукачева более 500 тысяч рублей за коммунальные услуги, сообщила пресс-служба суда.
Иск на рок-музыканта и композитора подало ТСЖ «Арт-Хаус». Кроме того, некоммерческая организация потребовала взыскать с Сукачева пени в размере 179 тысяч рублей, за просроченную оплату коммунальных услуг. Суд частично удовлетворил иск.
«Решением от 21 сентября иск ТСЖ «Арт-Хаус» к Сукачеву И. И. о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, пени и компенсации судебных расходов удовлетворен частично. С Сукачева взыскана задолженность в пользу ТСЖ «Арт-Хаус» по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 514 723 рублей», - сказали в суде.
Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила "Радиоточке НСН", что у неплательщиков за ЖКУ должна быть возможность отработать (https://t.me/nsnfm/15216) долг.
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