Суд взыскал с Гарика Сукачева более 500 тысяч рублей за неоплату ЖКУ

Таганский районный суд Москвы взыскал с Гарика Сукачева более 500 тысяч рублей за коммунальные услуги, сообщила пресс-служба суда.

Иск на рок-музыканта и композитора подало ТСЖ «Арт-Хаус». Кроме того, некоммерческая организация потребовала взыскать с Сукачева пени в размере 179 тысяч рублей, за просроченную оплату коммунальных услуг. Суд частично удовлетворил иск.

«Решением от 21 сентября иск ТСЖ «Арт-Хаус» к Сукачеву И. И. о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, пени и компенсации судебных расходов удовлетворен частично. С Сукачева взыскана задолженность в пользу ТСЖ «Арт-Хаус» по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 514 723 рублей», - сказали в суде.

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