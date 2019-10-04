Суд Парижа возобновил дело об изнасиловании против Люка Бессона

Следственный судья в Париже возобновил расследование в отношении Люка Бессона, которого обвиняют в изнасиловании. Как пишет французское издание franceinfo, об этом заявил адвокат актрисы, которая подала соответствующую жалобу на известного режиссера.

Ранее дело было закрыто в конце февраля текущего года после 9 месяцев расследования. Тогда прокуратура не обнаружила весомых доказательств вины Бессона.

Однако 28-летняя актриса Санд Ван Рой вновь подала жалобу. Как утверждает девушка, режиссер изнасиловал ее 18 мая 2018 года в гостинице "Бристоль", пишет РИА Новости.

