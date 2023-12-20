Суд оштрафовал билетного оператора за хищение у Театра Романа Виктюка

Преображенский суд Москвы назначил штраф билетному оператору за хищение у Театра Романа Виктюка, пишет ТАСС.

На скамье подсудимых оказался учредитель ООО «Айтипард» по фамилии Марченков. Суд полагает, что в ноябре 2019 года он решил ввести в заблуждение руководство Театра Романа Виктюка и предложил предоставить доступ к программному обеспечению по бронированию и продаже билетов за комиссию в 3,5%.

Подсудимый продал почти четыре тысячи билетов на сумму 6,6 миллиона рублей. Деньги поступили на расчетный счет «Айтипард». Марченкову предъявили обвинение в хищении чужого имущества путем обмана.

Подсудимому назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. По словам его адвоката, защита смогла донести до суда, что Марченков совершил преступление по юридической неграмотности.

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