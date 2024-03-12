Студенческий ТЭФИ пройдет в Челябинске

В числе лидеров по количеству представленных работ Санкт-Петербургский Государственный институт кино и телевидения (60 работ); Московский педагогический государственный университет (51) и ГИТР (35). ВГИК представил на конкурс 24 работы, а МГУ – 19.

В декабре были названы победители ТЭФИ по итогам 2023 года. В числе лауреатов оказались, в частности, Федор Бондарчук (интервьюер), Мария Ситтель (ведущий дневной информационной программы), Ирада Зейналова (ведущий информационно-аналитической программы), Владимир Соловьев (ведущий вечернего общественно-политического ток-шоу) и Георгий Черданцев (спортивный комментатор), напоминает «Радиоточка НСН».

