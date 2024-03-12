Студенческий ТЭФИ пройдет в Челябинске

Десятый юбилейный Всероссийский телеконкурс «Студенческий ТЭФИ» пройдет в Челябинске с 22 по 25 апреля, сообщили НСН в Академии Российского телевидения.

В этом году на конкурс подано 434 работы из 49 вузов, представляющих 32 города. Победители будут определены в 11 номинациях.

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В числе лидеров по количеству представленных работ Санкт-Петербургский Государственный институт кино и телевидения (60 работ); Московский педагогический государственный университет (51) и ГИТР (35). ВГИК представил на конкурс 24 работы, а МГУ – 19.

В декабре были названы победители ТЭФИ по итогам 2023 года. В числе лауреатов оказались, в частности, Федор Бондарчук (интервьюер), Мария Ситтель (ведущий дневной информационной программы), Ирада Зейналова (ведущий информационно-аналитической программы), Владимир Соловьев (ведущий вечернего общественно-политического ток-шоу) и Георгий Черданцев (спортивный комментатор), напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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