Интерес к творчеству Стругацких вырос в 3,5 раза

При этом рейтинг самых популярных произведений возглавил роман «Пикник на обочине». На второй строчке произведение «Понедельник начинается в субботу», сочетающее сатиру, иронию и фантастическое допущение. На третьем месте - «Трудно быть богом».

Помимо прочего в пятерку лидеров вошли такие произведения, как «Обитаемый остров» и «Полдень, XXII век». По данным аналитиков, это соответствует общему тренду. По итогам 2025 года фантастика вошла в топ-3 самых востребованных жанров. Наиболее заинтересованная аудитория в подобном жанре – мужчины от 35 до 54 лет.

В 2026 году представят сразу несколько экранизаций произведений братьев Стругацких. На онлайн-кинотеатрах Okko и «КИОН» можно будет увидеть сериал «Полдень», основанный на романе Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». Помимо прочего на Wink представят сериал «Трудно быть богом» по одноименному роману Стругацких, напоминает «Радиоточка НСН».

