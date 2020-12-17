«Стрелялки бесконечные». Путин призвал поддержать отечественную анимацию
Анимация нуждается в поддержке со стороны государства. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции, отметив, что есть и частные проекты хорошие, например «Маша и медведь».
Президент пояснил, что культура — это общенациональное достояние России, это «мягкая сила», на которой воспитываются целые поколения детей.
«Стрелялки бесконечные привлекают внимание малышей, но могут нанести им урон» - заявил Путин, отметив, что положительный контент надо активнее поддерживать.
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