Культура

Стинг отменил выступление из-за проблем со здоровьем

8 июля22:15

67-летний британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в бельгийском Генте по состоянию здоровья, передает ТАСС.

Стинг (Гордон Мэттью Томас Самнер) — музыкант-мультиинструменталист, певец и автор песен, актёр, общественный деятель и филантроп, лидер группы The Police в 1976-1984 годах. С 1984 года выступает сольно.

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