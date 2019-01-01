Культура
Стинг отменил выступление из-за проблем со здоровьем
8 июля22:15
67-летний британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в бельгийском Генте по состоянию здоровья, передает ТАСС.
Стинг (Гордон Мэттью Томас Самнер) — музыкант-мультиинструменталист, певец и автор песен, актёр, общественный деятель и филантроп, лидер группы The Police в 1976-1984 годах. С 1984 года выступает сольно.
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