Стилист Аллы Пугачевой умер от кровоизлияния в мозг в Тбилиси

Стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс скончался на 60 году жизни в Тбилиси, сообщает «МК». По данным издания, причиной смерти стал скачок сахара в крови и повышенное давление.Скорая помощь экстренно доставила Ровалса в больницу, но спасти стилиста врачам не удалось.

При жизни он всегда защищал примадонну от нападок журналистов и других коллег по эстраде. Джорс Ровалс будет похоронен на кладбище в Кутаиси.

