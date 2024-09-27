Стилист Аллы Пугачевой умер от кровоизлияния в мозг в Тбилиси
27 сентября 202411:48
Стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс скончался на 60 году жизни в Тбилиси, сообщает «МК». По данным издания, причиной смерти стал скачок сахара в крови и повышенное давление.Скорая помощь экстренно доставила Ровалса в больницу, но спасти стилиста врачам не удалось.
При жизни он всегда защищал примадонну от нападок журналистов и других коллег по эстраде. Джорс Ровалс будет похоронен на кладбище в Кутаиси.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru