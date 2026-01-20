Стартовал прием работ на «ТЭФИ-2026»

Принять участие могут телевизионные и кинокомпании, студии, продюсерские центры, объединения и телеканалы, являющиеся производителями собственных программ. Они могут выдвинуть на соискание премии работы, которые вышли в эфир в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Отмечается, что жюри, в состав которого входят члены Академии Российского телевидения, будут вручать награду по 52 номинациям в трёх категориях: «Информационное и общественно-политическое вещание», «Развлекательное вещание» и «Сериалы».

Работы будут приниматься до 6 марта. Церемонии награждения пройдут в Москве 8 и 9 июня.

Ранее телеведущий Леонид Якубович стал победителем премии «ТЭФИ–2025» в номинации «Легендарные телевизионные программы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

