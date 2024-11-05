Стартовал финальный этап «Культурного марафона» для школьников

В России стартовал финальный этап ежегодного просветительского проекта для школьников «Культурного марафона».

До 8 декабря 2024 года включительно все желающие смогут пройти тематический тест, который представлен в трех вариантах: для младших возрастов (7-10 лет), средних (11-14 лет) и старших (от 15 лет). В тексте авторы проекта собрали вопросы по теме этого года — «Русские классики через призму технологий»

Для доступа к тесту нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Кроме того, сервисы «Яндекса» подготовили ряд тематических спецпроектов: в «Яндекс Музыке» появился специальный плейлист с произведениями русских композиторов, «Кинопоиск» представил викторины по произведениям русской литературы и искусства, а «Яндекс Книги» выпустили видеолекции современных авторов с советами для начинающих писателей.

