Старейший в России театр оказался обезглавлен.

Причиной стал неразрешимый конфликт между двумя руководителями. В результате директор театра Волкова Алексей Туркалов уволен с должности решением министра культуры, а худрук Евгений Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию. Туркалов был назначен директором театра в декабре 2018 года вместо ранее арестованного по делу «Седьмой студии» Юрия Итина, - напоминает ТАСС. Как утверждает худрук Марчелли, работавший в театре с 2011, отношения не сложились с первых же дней работы. Как результат – будущий театральный сезон под угрозой срыва. На этой неделе труппа Волковского театра обратилась в Министерство культуры с призывом разрешить конфликт, поддержав художественного руководителя. В пятницу после встречи с министром культуры директор театра был уволен, а худрук получил дисциплинарный выговор за разлад в коллективе. Последний тут же написал заявление по собственному.

Между тем, подоплека событий, имевших место в ярославском театре драмы, может быть более глубокой. В марте этого года глава Минкульта объявил о довольно странном решении – объединить два старейших театра страны, Волковский в Ярославле и Александринский в Санкт-Петербурге. Под брендом Первый национальный он должен был получить новую сцену в Москве. Художественные руководители и Волковского и Александринки поддержали объединение. Однако противников такого решения оказалось немало, в их числе – глава Союза театральных деятелей Александр Калягин. Тогда, выступая за детальное общественное обсуждение этой инициативы, он указал, что волюнтаризм в этом вопросе может обернуться фактической ликвидацией ярославского театра драмы, поскольку вся имущественная часть перешла бы Александринскому. Против высказались также губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, областная Общественная палата. Премьер-министр Дмитрий Медведев чуть ли не на следующий день приостановил действие приказа Минкульта. А вскоре Владимир Путин поручил включить театр драмы имени Волкова в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Исполняющим обязанности директора театра станет его главный бухгалтер Юлия Серова, но только на межсезонье, пока труппа находится в отпуске. Это, впрочем, не дает ответов на вопросы о том, кто же все-таки возглавит старейший в стране театр на постоянной основе. И снят ли окончательно с повестки дня вопрос, «как поженить ежа с ужом», ярославский театр с питерским.

