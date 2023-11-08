Старейшая актриса МХТ им. Чехова госпитализирована с анемией
Актриса театра и кино Раиса Максимова попала в больницу в тяжёлом состоянии на фоне анемии. Скорую на дом вызвали родственники 93-летней Народной артистки России.
Как сообщает Mash, Максимова пожаловалась на сильное головокружение, общее плохое самочувствие и слабость. Анализы показали, что у артистки анемия, вызванная низким гемоглобином.
Актриса, несмотря на преклонный возраст, продолжает играть на сцене Московского художественного театра имени Чехова. Раиса Максимова родилась в Саратове, в 17 лет начала работать в Театре драмы имени Карла Маркса, псле закончила театральное училище.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на её счету порядка 40 театральный ролей. В кино она известна, в частности, по роли Аглаи Епанчиной в фильме «Идиот» режиссёра Ивана Пырьева 1958 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru