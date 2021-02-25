Стало известно официальное название третьей части «Человека-паука»
25 февраля 202103:38
Киностудия Marvel официально представила название следующего фильма про Человека-паука, говорится в официальном Twitter-аккаунте картины.
Следующий фильм про супергероя будет называться «Человек-паук: Нет пути домой».
Выход ленты запланирован на декабрь 2021 года.
До этого сообщалось, что Человек-пaук может покинуть Marvel из-зa рaзноглaсий компaнии Disney и Sony.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru