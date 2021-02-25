Стало известно официальное название третьей части «Человека-паука»

Киностудия Marvel официально представила название следующего фильма про Человека-паука, говорится в официальном Twitter-аккаунте картины.

Следующий фильм про супергероя будет называться «Человек-паук: Нет пути домой».

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

Выход ленты запланирован на декабрь 2021 года.

До этого сообщалось, что Человек-пaук может покинуть Marvel из-зa рaзноглaсий компaнии Disney и Sony.

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ФОТО: twitter.com
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