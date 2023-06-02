Стало известно о смерти актёра из «Интернов» и «Глухаря»
Заслуженный артист России Валерий Громовиков скончался на 78 году жизни. Печальную новость подтвердили в администрации Хабаровского Театра юного зрителя. Там уточнили, что смерть наступила 30 мая.
Актёр в краевом ТЮЗе служил более 20 лет, где сыграл около 100 ролей. В кино он наиболее известен по ролям в сериалах «Интерны» и «Глухарь». Всего в кинокарьере на его счету свыше 80 ролей. Среди прочего, он снимался в таких сериалах, как «Не родись красивой», «След», «Закрытая школа» и многих других.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», недавно ушел из жизни в возрасте 78 лет австрийский актёр Хельмут Бергер, наиболее известный по ролям в фильмах Лукино Висконти.
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