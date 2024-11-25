Стала известна причина смерти экс-участника «Вежливого отказа» Карманова
Союз композиторов России обнародовал причины смерти Павла Карманова, который скончался 24 ноября в возрасте 54 лет. Кончина вызвана сердечной недостаточностью, сообщается на сайте организации.
Павел Карманов был членом Союза композиторов России и Союза московских композиторов. Он сочинял музыку для камерных ансамблей, хоровые и симфонические произведения, а также работал в кино и телевидении.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с 2000 по 2017 год Карманов входил в состав московской рок-группы «Вежливый отказ» - играл на клавишных и флейте. Прощание с композитором состоится 27. В 13:00 начнется отпевание в храме Большое Вознесение у Никитских ворот. Похоронят Павла Карманова на Домодедовском кладбище.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru