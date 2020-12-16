Стал известен новый худрук Театра Романа Виктюка
16 декабря 202014:03
Новым художественным руководителем Театра Романа Виктюка стал режиссер Денис Азаров, сообщили в пресс-службе театра.
Нового руководителя театра представил труппе глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года. Прощание в Москве прошло в его театре 20 ноября, позже его похоронили во Львове в семейном склепе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- В Москве с нового года вырастут все социальные выплаты
- Третьяк заявил о намерении вакцинировать хоккеистов
- Гинеколог Минздрава опровергла связь коронавируса и бесплодия у мужчин
- Россиянам снова открыт безвизовый въезд в Таиланд
- Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь прививок
16 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru