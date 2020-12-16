Стал известен новый худрук Театра Романа Виктюка

Собянин уверен, что в Москве нет необходимости в жёстком локдауне В Москве сформирован общественный штаб по наблюдению за выборами 2021 года Полиция проверяет данные о новой квартире с суррогатными матерями в Москве Новым худруком Театра Виктюка назначен Денис Азаров В МЧС предупреждает о мокром снеге и гололедице в столице