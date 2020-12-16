Стал известен новый худрук Театра Романа Виктюка

Новым художественным руководителем Театра Романа Виктюка стал режиссер Денис Азаров, сообщили в пресс-службе театра.

Нового руководителя театра представил труппе глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года. Прощание в Москве прошло в его театре 20 ноября, позже его похоронили во Львове в семейном склепе.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Театр
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