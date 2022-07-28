Новая ведущая «НАШЕго радио» Яна Лукьянова с 1 августа присоединится к ведущим самого популярного в России утреннего шоу «Подъемники» Александру Бону и Игорю Панькову. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» она поделилась своими планами и рассказала, как ее встретили энергичные коллеги.



— Яна, как началось ваше знакомство с "НАШИМ радио", как давно вы на нашей волне?

— Большую часть жизни я прожила в Риге, поэтому постоянно слушать «НАШЕ радио» начала 4 года назад, когда переехала в Москву. А до этого, на одной волне с вами удавалось бывать лишь, когда приезжала в Россию.

— Как появилась идея участвовать в кастинге шоу «Подъемники»?

— Я и не знала ничего про кастинг. Просто услышала, что «НАШЕ радио» приглашает слушателей в эфир, выиграла этот конкурс и попала в шоу в качестве гостя. И как-то так ладно и смешно у нас там все вышло, что мне сделали предложение, от которого я не смогла отказаться, ведь, это работа моей мечты!



— Как изменится шоу с вашим приходом?

— Надеюсь, добавить мужскому утру толику нежности, не растеряв при этом энергию. И сделаю все возможное, чтобы страна просыпалась с улыбкой на лице! Для меня утро – любимое время суток, мне нравится просыпаться с солнцем. И поездки на радио в утренние часы – тот заряд бодрости, который я, надеюсь, смогу передать людям!



— А еще у вас трое детей! Кто же будет их будить по утрам, когда мама сбежит на радио? Или они теперь будут вставать вместе с «Подъемниками»?

— Дети просыпаются даже раньше, чем просыпаюсь я. У нас семья эдаких бодрых будильничков – все довольно ранние пташки. Поэтому они с удовольствием будут ловить маму в эфире, слушая нашу любимую рок-музыку.

— Говорят, вы еще и готовить умеете профессионально? Готовы уделать Бона с его фирменными стейками?

— Ну, Бона вряд ли кто-то сможет затмить (смеется). Хотя, вызвать его на дуэль, со сковородкой наперевес, было бы интересно, конечно! Какое-то время, я была ведущей кулинарного шоу на телевидении в Риге, ко мне в гости регулярно приходили шефы местных ресторанов и кое-чему я, действительно, научилась. Надеюсь, что и Саша Бон меня кое-чему научит. Это я про стейки (смеется)…



— Что еще заполучит радио с вашим приходом, кроме конкуренции Бону?

— Мою энергетику! В Риге коллеги называли меня батарейкой за то, что я всегда улыбаюсь и нахожусь в движении! Люблю спорт. Бегаю, плаваю, катаюсь на сапе, очень люблю грести... Люблю танцевать и постоянно читаю. Сейчас вот осваиваю московские библиотеки, даже обзавелась читательским билетом. Радует возможность держать в руках живые бумажные книги, ведь, в моем новом московском доме ещё не такая большая библиотека, как хотелось бы. И, поверьте, мне есть, что вам рассказать!