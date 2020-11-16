Спектакли русских зарубежных театров покажут на сайте Радио JAZZ

Лучшие спектакли русских зарубежных театров покажут в прямом эфире на сайте Радио JAZZ . Трансляции пройдут в рамках II Фестиваля Русских зарубежных театров, который в понедельник стартовал в Москве.

В течение недели на сцене театра Et Cetera под руководством Александра Калягина покажут лучшие постановки русскоязычных театров Абхазии, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Прямые трансляции на сайте информационного партнёра фестиваля, Радио JAZZ, будут проходить одновременно с показами спектаклей на театральных подмостках.

Откроет II Фестиваль Русских зарубежных театров спектакль «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсиа Лорки от Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера (г. Сухум, Республика Абхазия) в постановке петербургского режиссёра Марии Романовой.

По словам режиссёра, пьеса испанского поэта «очень сочетается и ложится на абхазскую ментальность». Как отметила Романова, артисты Театра Искандера глубоко проживают материал, «раскрываются и расцветают».

«"Кровавая свадьба" – спектакль о высшей любви, о проявлении высшей страсти, с которой человек порой не может совладать», — добавила режиссёр.

Генеральный директор Театра Искандера Ираклий Хинтба в свою очередь признался, что постановка Марии Романовой — самая сложная с точки зрения актёрской игры среди всего репертуара театра. Хинтба заметил, что петербургский режиссёр показала красоту подлинных чувств и страстей, избежав «испанщины» и создав ясную поэтизированную историю, глубоко воздействующую на зрителя.

Второй Фестиваль Русских зарубежных театров завершится 22 ноября.

