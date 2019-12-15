Создатели «Кошек» оправдались за новый трейлер

Продюсеры «Кошек» встали на защиту вышедшего трейлера. Эрик Феллнер и Тим Беван предположили, что трейлер раскритиковали люди, которые плохо знакомы с мюзиклом, пишет NME.

Отмечается, что у многих пользователей возникли вопросы в связи с гипер-реалистичностью трейлера и «шерстью» в кадре.

«Возможно, негативный отклик возник у людей, которые ничего не знают о "Кошках" и которые ждали какую-нибудь анимацию или четвероногих персонажей», - отметил Феллнер.

Беван и Феллнер отметили, что новый трейлер оценили уже 100 миллионов человек. По их словам, он мог вызвать разные эмоции, но большинство зрителей настроены спокойно.

Ранее создатель телесериала «Мастер и Маргарита» Владимир Бортко в эфире НСН оценил кандидатуру Джима Керри на роль Воланда в одноименном мюзикле.



