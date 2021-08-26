Советская актриса Екатерина Васильева стала монахиней

Советская и российская актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщила артистка Мария Шукшина.

«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын — священник в Храме Св Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!», — написала Шукшина в своем Telegram-канале.

Ранее Васильева уже уходила в монастырь: в 1993 году артистка стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. Однако позже она все же вернулась к актерской профессии, напоминает РЕН ТВ. Сын актрисы протоиерей Димитрий Рощин — настоятель храма на Трех Горах, также священнослужитель возглавляет Управление по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Екатерина Васильева снялась более чем в 200 фильмах. Широко известной советская актриса после ролей в кинолентах «Соломенная шляпка», «Бумбараш», «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Чародеи».

