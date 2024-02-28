«Союзмультфильм» выпустил серию «Простоквашино» про выборы

На сайте Министерства культуры России поясняется, что спецвыпуск разъясняет азы избирательного процесса на примере предвыборной гонки почтальона Печкина и няни Маргариты Егоровны.

По сюжету почтальон Печкин баллотируется на должность управляющего деревней, но Маргариту Егоровну его предвыборная кампания не устраивает, поэтому она выдвигает свою кандидатуру.

Ранее стало известно, что российская кинокомпания «Наше кино» начнет работу над новой экранизацией серии книг «Винни-Пух и его друзья», напоминает RT.

