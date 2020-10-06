«Союзмультфильм» удалил на YouTube знаменитые советские мультфильмы

«Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух», «Веселая карусель» и еще 1000 советских мультфильмов теперь недоступны для просмотра на официальном канале «Союзмультфильм» на YouTube.



Киностудия заключила контракт с платным онлайн-кинотеатром «Премьер», теперь все мультфильмы будут доступны на этом видеосервисе, сообщил телеканал 9tv.coil



Классику советской анимации можно посмотреть на других каналах видеохостинга, но по качеству мультфильмы сильно уступают тем версиям, которые удалили из официального канала «Союзмультфильма». Доступные для просмотра видео размещены в урезанном варианте и случайном порядке.



Сейчас на канале «Союзмультфильма» можно посмотреть только три советских мультфильма: «Красная Шапочка» (1937 г.), «Дядя Степа» (1938 г.) и первый мультфильм, выпущенный на студии в 1936 году, «В Африке жарко».

