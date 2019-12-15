«Союзмультфильм» показал третью часть мультфильма «Умка»

15 декабря 201909:00

На киностудии «Союзмультфильм» состоялась премьера третьей части мультфильма «Умка». Она прошла 14 декабря, сообщает РИА Новости.

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев назвал «Умку» мультфильмом о вечных ценностях. В киностудии также подчеркнули, что студия не создавала сериалы в советское время.

«От одного до другого фильма иногда могло пройти по два-три года. В нашем случае прошло больше 50 лет. Я считаю, что мультфильм у нас получился. Он такой же трогательный, такой же милый, передает все те же ценности, которые закладывались в "Умку" его создателями 50 лет назад», - сказала гендиректор «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

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Третья часть мульт-истории о белом медвежонке Умке будет доступна в онлайн с 17 декабря, а на официальном канале «Союзмультфильма» в YouTube «Умку» разместят 23 декабря.

Ранее мультипликатор Гарри Бардин в беседе с НСН поддержал обмен опытом между «Союзмультфильмом» и Disney.

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