«Союзмультфильм» показал третью часть мультфильма «Умка»

На киностудии «Союзмультфильм» состоялась премьера третьей части мультфильма «Умка». Она прошла 14 декабря, сообщает РИА Новости.

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев назвал «Умку» мультфильмом о вечных ценностях. В киностудии также подчеркнули, что студия не создавала сериалы в советское время.

«От одного до другого фильма иногда могло пройти по два-три года. В нашем случае прошло больше 50 лет. Я считаю, что мультфильм у нас получился. Он такой же трогательный, такой же милый, передает все те же ценности, которые закладывались в "Умку" его создателями 50 лет назад», - сказала гендиректор «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.