Сослан Фидаров стал победителем фестиваля «Дорога на Ялту»

Министр культуры Северной Осетии, заслуженный артист Северной и Южной Осетии Сослан Фидаров одержал победу в международном фестивале «Дорога на Ялту». Об этом сообщает ГТРК «Алания».

На гала-концерте в Государственном Кремлевском Дворце Фидаров и участница из США Дебора Боуман спели песню Михаила Матусовского и Вениамина Баснера «На безымянной высоте». Исполнители стали лауреатами первой степени.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в фестивале — организационному комитету, участникам, зрителям и... зарубежным артистам за их стремление к созданию настоящего музыкального единства», – написал министр в своем Telegram-канале.

Сослан Фидаров возглавляет Минкульт Северной Осетии с 2023 года. Он также известен как актер театра и кино, в числе работ артиста фильмы и сериалы «9 рота», «СМЕРШ», «Янычар», «Командир».

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ФОТО: РИА Новости
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