Сокуров: дальнейших показов фильма «Сказка» в России не планируется
Новых показов фильма «Сказка» в России не будет в связи с отказом в выдаче прокатного удостоверения, заявил в беседе с ТАСС режиссер картины Александр Сокуров.
«Конечно, никаких прочих показов не планируется, потому что для этого нужно, чтобы было, где показывать», - сказал режиссер.
По его словам, «Сказку» нужно демонстрировать на больших экранах. Однако это невозможно из-за отказа в прокатном удостоверении, констатировал Сокуров.
При этом он подтвердил, что картина доступна в Сети.
В своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак сообщила, что 19 ноября в Москве прошел закрытый показ «Сказки». Сам фильм и дискуссия о нем доступны в ее YouTube-канале.
«Сказка» повествует о событиях Второй мировой войны. Черно-белый фильм поднимает вопросы роли личности в истории и ответственности политических лидеров. Мировая премьера состоялась в августе 2022 года в швейцарском Локарно, передает «Радиоточка НСН».
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