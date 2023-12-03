Сокуров: дальнейших показов фильма «Сказка» в России не планируется

«Конечно, никаких прочих показов не планируется, потому что для этого нужно, чтобы было, где показывать», - сказал режиссер.

По его словам, «Сказку» нужно демонстрировать на больших экранах. Однако это невозможно из-за отказа в прокатном удостоверении, констатировал Сокуров.

При этом он подтвердил, что картина доступна в Сети.

В своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак сообщила, что 19 ноября в Москве прошел закрытый показ «Сказки». Сам фильм и дискуссия о нем доступны в ее YouTube-канале.

«Сказка» повествует о событиях Второй мировой войны. Черно-белый фильм поднимает вопросы роли личности в истории и ответственности политических лидеров. Мировая премьера состоялась в августе 2022 года в швейцарском Локарно, передает «Радиоточка НСН».

