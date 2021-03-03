Собянин заявил о завершении реставрации скульптур на жилых домах на площади Гагарина

Специалисты завершили реставрацию скульптур на двух полукруглых домах-близнецах на Ленинском проспекте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Эти элементы украшения зданий на площади Гагарина простояли более 70 лет и нуждались в обновлении. На реставрацию восьми парных фигур воинов-победителей и их подруг на башенке д. 30, а также парных фигур рабочих, колхозниц, шахтеров и инженеров на д. 37 по Ленинскому проспекту ушла два года кропотливой работы.

«Несколько недель назад победители вернулись на свое законное место на площади Гагарина. Успешно завершен еще один проект возрождения исторического облика нашего любимого города», - отметил Собянин.

