Собянин выделил средства на реконструкцию кинотеатра «Полярный» в Южном Медведкове

На реконструкцию кинотеатра «Полярный» будет выделено 49 млн рублей из городского бюджета. Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

Постановление по вопросу реконструкции Собянин подписал в ходе заседания президиума правительства города.

Кинотеатр «Полярный» построили в 1964 году. Устаревшее здание закрыли ещё в 2008 году, но правительство долго не могло определиться с инвестиционными проектами реконструкции.

В пресс-службе подчеркнули, что решение о спонсировании реконструкции «Полярного» из общего бюджета Сергей Собянин принял после многочисленных обращений жителей Южного Медведково, депутатов Мосгордумы и местного самоуправления. В 2022 году планируется разработать современную концепцию использования кинотеатра.

