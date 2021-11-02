Собянин выделил средства на реконструкцию кинотеатра «Полярный» в Южном Медведкове
На реконструкцию кинотеатра «Полярный» будет выделено 49 млн рублей из городского бюджета. Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.
Постановление по вопросу реконструкции Собянин подписал в ходе заседания президиума правительства города.
Кинотеатр «Полярный» построили в 1964 году. Устаревшее здание закрыли ещё в 2008 году, но правительство долго не могло определиться с инвестиционными проектами реконструкции.
В пресс-службе подчеркнули, что решение о спонсировании реконструкции «Полярного» из общего бюджета Сергей Собянин принял после многочисленных обращений жителей Южного Медведково, депутатов Мосгордумы и местного самоуправления. В 2022 году планируется разработать современную концепцию использования кинотеатра.
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