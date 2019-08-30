Собянин согласился с предложением увеличить финансирование театров

Сергей Собянин поддержал предложение театральных деятелей об увеличении финансирования московских театров. Об этом градоначальник заявил во время встречи с членами оргкомитета по проведению Года театра в Москве. В ней также приняли участие художественные руководители и директора ряда столичных театров.

В пресс-службе мэра и правительства столицы подчеркнули, что для проведения мероприятий Года театра было выделено дополнительное финансирование в размере 710 млн руб. В частности, 400 млн руб. – на увеличение грантов городским театрам на текущие постановки и подготовку премьер. При этом, 60 млн руб. поступили на софинансирование федеральных проектов Минкультуры России «Русские сезоны» и «Театральный марафон».

Кроме того, Сергей Собянин подчеркнул, что за последние годы в столице отреставрировано и приведено в порядок около 75% городских театров.

Между тем, ранее НСН писала, что больше половины россиян, а именно 55%, никогда не были в театре, консерватории или музее. Об этом говорят результаты опроса, проведённого «Левада-Центром». При этом респонденты заявили, что самым популярным видом досуга для наших соотечественников стал просмотр фильмов и сериалов — такой вариант ответа выбрали 79% опрошенных. Также в число популярных видов отдыха попали встречи с друзьями.

Помимо этого, в ходе исследования выяснилось, что концерты любимых групп ни разу не посещали 64% респондентов. Социологи отмечают, что прохладное отношение у россиян и к книгам. Несколько раз в год берутся за чтение 27% опрошенных, тогда как 28% не читают совсем.



