Собянин рассказал, как работает Московская цифровая киноплатформа
Услугами Московской цифровой киноплатформы с начала ее работы в сентябре воспользовались около 400 раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
«Более половины заявок – порядка 238 – связаны с бронированием локаций для съемок в Москве. Исторические и современные улицы, усадьбы, особняки, музеи и библиотеки, вузы, школы, больницы, промышленные предприятия и даже парковки», — отмечается в сообщении.
На платформе доступны свыше 520 локаций и объектов. Также в нее встроены 3D-модели и панорамы ряда объектов из цифрового двойника столицы, чтобы представителям киноиндустрии было проще подобрать площадку для съемок.
«На данный момент эта опция доступна для спортивных объектов. Постепенно ЗD-модели получат и другие кинолокации Москвы, количество которых ... тоже будет постоянно увеличиваться», – подчеркнул Собянин.
Также пользователи киноплатформы могут забронировать 12 студийных площадок с 83 павильонами в кластерах МЕТМАШ, кинопарк «Москино» и Киностудии имени Горького.
Как отметил Собянин, с помощью агрегатора было решено около 180 вопросов, связанных с арендой оборудования (звуковых и осветительных приборов, подъемников, кабелей, дымовых пушек). На платформе активно пополняется каталог реквизита от киносклада «Жар Птица», и в ближайшем будущем его дополнят реквизитом студии имени Горького. Специалисты могут подобрать атрибутику для проектов, в том числе редкие и эксклюзивные предметы гардероба и интерьера.
Сергей Собянин указал, что создание кино- и телеконтента – увлекательный и сложный процесс, в рамках которого необходимо решать различные организационные вопросы. Идея облегчить эту работу «буквально витала в воздухе», и в результате была создана Московская цифровая киноплатформа. Благодаря сервису киноиндустрия получила «быстрый и необременительный доступ» к съемочной инфраструктуре, это снизит стоимость производства контента, и зритель получит больше хороших фильмов.
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