Собянин открыл мультимедийный центр «Союзмультпарк» на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый мультимедийный центр «Союзмультпарк» является одним из самых удивительных проектов на ВДНХ, сообщает пресс-служба столичного правительства.

На открытии центра градоначальник отметил, что ВДНХ постепенно превращается в «детский центр развлечений, культуры и отдыха», а Москва становится «одним из мировых центров по мультипликации».

«Кино и анимация сегодня уже является одним из таких драйверов развития креативной индустрии Москвы», - подчеркнул Собянин.

В пресс-службы мэрии уточнили, что экспозиция павильона включает 18 мультимедийных аттракционов, созданных по мотивам лучших отечественных мультфильмов с использованием новейших цифровых технологий. Для гостей «Союзмультпарка» будут организовываться мастер-классы по созданию мультфильмов, которые, с помощью мультипликатора, можно будет снять самостоятельно. Кроме того есть магазин сувениров и специальная фотозона.

Ожидается, что ежегодно «Союзмультпарк» на ВДНХ будут посещать около 100 тысяч человек - в основном детей и подростков.

Собянин поблагодарил министерство культуры РФ за помощь в реализации проекта, а также рассказал, что город, со своей стороны, помог в развитии, создании технопарка. Мэр добавил, что скоро рядом с «Союзмультпарком» появится музей шоколада, круговая кинопанорама, огромный детский парк аттракционов.

