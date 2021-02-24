Собянин открыл мультимедийный центр «Союзмультпарк» на ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый мультимедийный центр «Союзмультпарк» является одним из самых удивительных проектов на ВДНХ, сообщает пресс-служба столичного правительства.
На открытии центра градоначальник отметил, что ВДНХ постепенно превращается в «детский центр развлечений, культуры и отдыха», а Москва становится «одним из мировых центров по мультипликации».
«Кино и анимация сегодня уже является одним из таких драйверов развития креативной индустрии Москвы», - подчеркнул Собянин.
В пресс-службы мэрии уточнили, что экспозиция павильона включает 18 мультимедийных аттракционов, созданных по мотивам лучших отечественных мультфильмов с использованием новейших цифровых технологий. Для гостей «Союзмультпарка» будут организовываться мастер-классы по созданию мультфильмов, которые, с помощью мультипликатора, можно будет снять самостоятельно. Кроме того есть магазин сувениров и специальная фотозона.
Ожидается, что ежегодно «Союзмультпарк» на ВДНХ будут посещать около 100 тысяч человек - в основном детей и подростков.
Собянин поблагодарил министерство культуры РФ за помощь в реализации проекта, а также рассказал, что город, со своей стороны, помог в развитии, создании технопарка. Мэр добавил, что скоро рядом с «Союзмультпарком» появится музей шоколада, круговая кинопанорама, огромный детский парк аттракционов.
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