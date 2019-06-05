Собчак разделила человечество на две касты

Телеведущая Ксения Собчак вновь покорила Instagram своим высказыванием. В частности, на своей странице в сети она поделилась своим видением людей, которых разделила на две касты - «благородные и дворняги».

В своём рассуждении она затронула такие человеческие качества, как честность, доброта и благородство. По словам телеведущей, «благородные люди никогда не станут желать никому зла, особенно тем, с кем поссорились».

Остальные люди, по её мнению, это «дворняги Шариковы, которые льют грязь на тех, с кем раньше были в приятельских отношениях».

Не все подписчики согласились с высказыванием Собчак. Многие напомнили её поведение в отношении Анастасии Волочковой и Ольги Бузовой, которых ранее телеведущая называла своими подругами. Но нашлись и такие почитатели её таланта, которые всецело согласились с ней.