Собчак разделила человечество на две касты
Телеведущая Ксения Собчак вновь покорила Instagram своим высказыванием. В частности, на своей странице в сети она поделилась своим видением людей, которых разделила на две касты - «благородные и дворняги».
В своём рассуждении она затронула такие человеческие качества, как честность, доброта и благородство. По словам телеведущей, «благородные люди никогда не станут желать никому зла, особенно тем, с кем поссорились».
Остальные люди, по её мнению, это «дворняги Шариковы, которые льют грязь на тех, с кем раньше были в приятельских отношениях».
Не все подписчики согласились с высказыванием Собчак. Многие напомнили её поведение в отношении Анастасии Волочковой и Ольги Бузовой, которых ранее телеведущая называла своими подругами. Но нашлись и такие почитатели её таланта, которые всецело согласились с ней.
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«Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит ,что ты приобрела врага. Я больше чем это. Я по-прежнему хочу чтобы ты смеялась и веселилась,просто не со мной.» Мало кто умеет так жить. Но именно подобные правила отличают благородного человека от дворняги. И наоборот,лить грязь на того,кто когда-то ,пусть в прошлом , был тебе близок -верный признак «Шарикова». А вы как думаете ?)
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