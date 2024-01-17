СМИ: у жителя Бельгии нашли украденные картины Пикассо и Шагала

Украденные в 2010 году в Тель-Авиве картины Пабло Пикассо и Марка Шагала нашли у жителя бельгийского города Намюр, сообщает газета La Libre.


Речь идет о полотнах Tête («Голова») и L’homme en prière («Молящийся человек»).

В конце 2022 года полиция узнала, что бельгиец выставил на продажу эти картины, после чего начала расследование, сообщила Le Soir. Стоимость полотен на момент кражи оценивалась в 900 тысяч долларов.

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