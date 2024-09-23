СМИ: В Москве госпитализировали актрису Елену Кондулайнен

Заслуженную артистку России актрису Елену Кондулайнен выписали после госпитализации в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, артистка попала в больницу из-за последствий перенесенного четыре года назад инсульта. У 66-летней Кондулайнен парализовало правую часть тела, были нарушения памяти и речи.

«Актрису постоянно беспокоили слабость и головокружение. Она попала в психоневрологическое отделение, провела там 44 дня и недавно выписалась», — отмечает СМИ.

Кондулайнен прошла реабилитацию с тренажерами, массажами и процедурами, у нее улучшились устойчивость и координация. Заслуженную артистку выписали из стационара, Кондулайнен продолжат наблюдать врач-невролог и логопед.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации худрука Московского художественного театра имени А.П. Чехова Константина Хабенского. Однако позже его заместитель по связям с общественностью Вадим Верник опроверг эти данные, отметив, что Хабенский работает в обычном режиме, пишет RT.