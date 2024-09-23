СМИ: В Москве госпитализировали актрису Елену Кондулайнен
Заслуженную артистку России актрису Елену Кондулайнен выписали после госпитализации в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По его данным, артистка попала в больницу из-за последствий перенесенного четыре года назад инсульта. У 66-летней Кондулайнен парализовало правую часть тела, были нарушения памяти и речи.
«Актрису постоянно беспокоили слабость и головокружение. Она попала в психоневрологическое отделение, провела там 44 дня и недавно выписалась», — отмечает СМИ.
Кондулайнен прошла реабилитацию с тренажерами, массажами и процедурами, у нее улучшились устойчивость и координация. Заслуженную артистку выписали из стационара, Кондулайнен продолжат наблюдать врач-невролог и логопед.
Ранее СМИ сообщили о госпитализации худрука Московского художественного театра имени А.П. Чехова Константина Хабенского. Однако позже его заместитель по связям с общественностью Вадим Верник опроверг эти данные, отметив, что Хабенский работает в обычном режиме, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство поддержало запрет пропаганды идеологии чайлдфри
- Эрдоган: Некоторые лобби не хотели, чтобы Анкара добилась переговоров по Украине
- Против вандала, разгромившего могилу Маслякова, возбудили уголовное дело
- СМИ: В Москве госпитализировали актрису Елену Кондулайнен
- Траты россиян по кредиткам выросли до максимума с начала 2022 года
- Поставки пива из Китая в РФ выросли почти вдвое за год
- Татьяна Бакальчук сменила фамилию
- На Дальнем Востоке пассажир парома упал за борт при попытке сделать селфи
- СМИ: Серия взрывов произошла возле военной базы США в Сирии
- Трамп заявил, что Харрис не сможет предотвратить Третью мировую войну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru