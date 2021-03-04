СМИ: Утерянное стихотворение Набокова о Супермене обнаружили в США
Литературовед, переводчик, автор книги «Прочтение Набокова» Андрей Бабиков обнаружил в одной из забытых папок в Библиотеке редких книг Йельского университета (США) ранее не публиковавшееся стихотворение Владимира Набокова, сообщает The Guardian.
В произведении «The Man of To-Morrow’s Lament» («Плачь Человека Будущего») рассказ ведётся от лица Супермена, который сообщает о своих чувствах к подруге - Лоис Лэйн, и говорит о том, что не может проявить их полностью из-за своих сверхспособностей, боясь навредить девушке.
По данным издания рукопись, созданная летом 1942 года, пролежала в библиотеке почти 80 лет. Набоков написал стихотворение после приезда в США из оккупированной Франции и отнёс его редактору журнала New Yorker Чарльзу Пирсу, однако тот не принял стихотворение, посчитав, что читатели не смогут понять его смысл.
Ранее в Петербурге на зимнем аукционе «Редкие книги и автографы. Предметы искусства. Графика. Винил», было продано редкое издание басен Ивана Крылова, сообщают «Невские новости». По данным «Российского аукционного дома», лот, который изначально оценили в 1,5 миллиона рублей, приобрели за 2,8 миллиона рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 385 / сут.
Умерли
87 823+475 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+16 123 / сут.
- СМИ: Утерянное стихотворение Набокова о Супермене обнаружили в США
- Рэпер Noize MC попал в больницу
- Картину Бэнкси уничтожили и превратили в виртуальный актив
- Завершение строительство газопровода «Северный поток - 2» перенесли на полгода
- Девять военнослужащих погибли при крушении вертолёта в Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru